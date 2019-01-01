Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Уважаемые участники дорожного движения, в ближайшие дни на территории Луганской области ожидается гололедица, возможны снегопады и метели. Выходя на улицу, будьте максимально осторожны… выбирайте обувь с нескользкой подошвой, переходите дорогу только в специально отведенных местах. Будьте осторожны возле домов, ведь с крыш возможных оползнях снега. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В сообщении также отмечено, что полиция Луганщины готова к оказанию помощи в случае осложнения дорожного движения из-за погодных условий.