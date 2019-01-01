В Луганской области объявили штормовое предупреждение - ожидается до 110 мм снега

В ближайшие дни на территории Луганской области ожидается гололедица, возможны снегопады и метели. Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 4 января, в Луганске и Северодонецке ожидается сильный снегопад (до 110 мм снега) и метель.

Также, как сообщает ГУНП Украины, возможен гололед и просит автомобилистов воздержаться от поездок. А в случае необходимости - быть особенно внимательными при движении, помогать друг другу, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.