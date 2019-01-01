В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, вчера боевики пять раз обстреливали позиции украинских военных. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение боевики не применяли. Под обстрелами боевиков оказались позиции ООС в районе хутора Вильный, Станицы Луганской, Опытного, Водяного, Песков.

"В течение минувших суток ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один боевик погиб и трое получили ранения.