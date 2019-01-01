На Луганщине завершается строительство трех амбулаторий

В Луганской области строительство 3-х амбулаторий находится на завершающем этапе.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности, в прошлом году была разработана проектно-сметная документация для строительства 11 амбулаторий, получены градостроительные условия и положительные заключения экспертизы проектно-сметной документации. В сентябре проведены тендерные торги на определение генеральных подрядчиков строительства, акцептованы 11 тендерных предложений и заключены договоры строительного подряда», – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в Государственную архитектурно-строительную инспекцию были представлены 11 сообщений о начале производства работ. По 9-ти амбулаториям полностью выполнены работы по устройству фундаментов и ведутся работы по кладке стен, по 3-м из них – уже на завершающем этапе. По 2-м амбулаториям продолжается устройство фундаментов: в с. Колядовка Новоайдарского района и с. Чмыровка Старобельского района.

В пресс-службе напомнили, что постановлением Кабинета министров Украины Луганской области распределена субвенция в размере 109425,6 тыс. грн. Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвержден перечень проектов и мероприятий, финансируемых за счет субвенции из государственного бюджета. В этот перечень, в частности, попали 11 амбулаторий на Луганщине.