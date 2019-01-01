Новый глава ОБСЕ вскоре посетит Донбасс

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак стал председателем ОБСЕ с сегодняшнего дня. В организации заявили, что Украина будет основным приоритетом словацкого председательства.

В декабре Лайчак анонсировал, что свой первый визит в качестве председателя осуществит в Украину.

Глава украинского МИДа Павел Климкин сегодня озвучил подробности визита Лайчака. По его словам, новый председатель ОБСЕ приедет в Украину через две недели и посетит в том числе Донбасс.

Мирослав Лайчак будет действующим председателем ОБСЕ в течение ближайших 12 месяцев.