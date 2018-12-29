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Луганщина получила субвенцию на компенсацию за жилье для семей участников АТО

Сегодня, 14:22 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области местные бюджеты получили почти 2 млн грн на выплату денежной компенсации за жилье для семей отдельных категорий участников АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, в конце декабря 2018 года получены из госбюджета и перечислены городским и районному бюджетам субвенции на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для ряда категорий.

Соответствующие средства из государственного бюджета получены в сумме 1902,2 тыс. грн. Из них в Рубежное поступило 630,3 тыс. грн, в Северодонецк – 654,1 тыс. грн, в Старобельский р-н – 617,8 тыс. грн, что составляет 100,0% от плановых показателей.

Эта субвенция предназначена для семей погибших лиц, определенных абзацами 5-8 пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», для лиц с инвалидностью I-II группы, что наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, определенных пунктами 11-14 части второй статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и нуждающихся в улучшении жилищных условий.


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