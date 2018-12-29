В Минобороны подтвердили потери среди подразделений ООС на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 января 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, за прошедшие сутки на Луганском направлении боевики 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты вблизи Новотошковского. Вблизи населенного пункта Хутор Свободный противник в течение часа вел огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении вчера, 1 января, было зафиксировано одно нарушение боевиками режима прекращения огня. Враг выпустил несколько мин 82-го калибра по позициям украинских военных вблизи Гнутово.

"В результате вражеских огневых провокаций один украинский воин погиб и двое военнослужащих получили ранения", - отметили в ведомстве.

От начала текущих суток, 2 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано. Потерь среди украинских военных нет.