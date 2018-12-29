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В 2018 году Укроборонпром передал ВСУ около 50 самолетов и вертолетов

Сегодня, 12:44 citynews.net.ua | Напечатать

Предприятия кластера авиастроения ГК "Укроборонпром" за 2018 передали около 50 самолетов и вертолетов в Вооруженные Силы Украины, обновив авиационный парк и усилив его модернизированными летательными аппаратами, передает пресс-служба концерна

В то же время на авиастроительных предприятиях проводились  работы по разработке глубоких модернизаций самолетов, стоящих на вооружении украинской армии, а также создание новых образцов авиационной техники.

За 2018 год украинские летчики получили истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8.


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