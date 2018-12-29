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Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в 7 населенных пунктов

Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать

Российско-оккупационные войска не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в семь населенных пунктов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным отчета СММ ОБСЕ, наблюдателями 7 раз было зафиксировано ограничение свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в работе Миссии.

Как сообщается, 29 декабря боевики отказали патрулю СММ ОБСЕ в пересечении блокпоста вблизи поселка Староласпа (Донецкая область). Также, в том же районе, но вблизи Мичурина, противник приказал патрулю наблюдателей Миссии покинуть пределы населенного пункта. Того же дня в пунктах пропуска на границе возле Северного и Изварино российские наемники снова приказали патрулю Миссии покинуть эти районы.

Кроме того, подобные нарушения фиксировались наблюдателями Миссии на дороге вблизи Кременца, что вблизи Донецка. Российский наемник позволил наблюдателям пересечь блокпост только после осмотра прицепа автомобиля.

Отмечается, что 30 декабря, двое оккупантов в очередной раз не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи населенного пункта Заиченко на северо-востоке от Донецка.

"Также боевики не позволили наблюдателям проехать в западном направлении к поселку Пикузы и в южном - к населенному пункту Саханка на северо-востоке от Мариуполя. В обоих случаях оккупанты ссылались на так называемую "безопасность СММ", - добавили в ведомстве.


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