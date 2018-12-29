На Луганщине горел жилой дом

В Марковском районе Луганской области в селе Просяное во вторник, 1 января, горел жилой дом. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«В 20:54 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Марковский р-н, с. Просяное, ул. Еременко. Немедленно к месту вызова выехал дежурный караул на двух пожарных автоцистернах в составе 7 человек. Прибыв к месту вызова было подтверждено возгорание крыши жилого дома на площади в 66 кв. м», – говорится в сообщении.

«Пожар локализован в 21:40, ликвидирован в 22:03. Травмированных и погибших обнаружено не было, пока специалистами выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара», – сообщили в ГСЧС Луганской области.