Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 5 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 1 января 2019 года, пересекли почти 5 тыс. лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера через КПВВ прошли 4,9 тыс. человек и проследовали 1,2 тыс. машин. Так, через "Майорское" прошли 1 110 человек и 295 транспортных средств; через "Марьинку" - 1 480 человек и 500 машин; через "Новотроицкое" - 1 135 человек и 320 авто; через "Гнутово" - 245 человек и 85 транспортных средств; через "Станицу Луганскую" прошли 915 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 2 января в пунктах пропуска на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/10; "Марьинка" - 5/15; "Новотроицкое" - 5/5; "Гнутово" - 0/0