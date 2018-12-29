На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 1 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Опорные пункты украинских войск обстреливали из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении и из БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутораВильный и Новотошковского на луганском направлении.

"В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные предпринимали адекватные меры в ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 1 января один оккупант был уничтожен, четыре получили ранения.

В течение нынешних суток враг огонь не открывал.