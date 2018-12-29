» » На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Сегодня, 09:10 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил 1 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Опорные пункты украинских войск обстреливали из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении и из БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутораВильный и Новотошковского на луганском направлении.

"В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные предпринимали адекватные меры в ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 1 января один оккупант был уничтожен, четыре получили ранения.

В течение нынешних суток враг огонь не открывал.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:22

Луганщина получила субвенцию на компенсацию за жилье для семей участников АТО

Сегодня, 13:15

В Минобороны подтвердили потери среди подразделений ООС на Донбассе

Сегодня, 12:44

В 2018 году Укроборонпром передал ВСУ около 50 самолетов и вертолетов

Сегодня, 11:44

В оккупированном Антраците от переохлаждения умерла женщина

Сегодня, 11:40

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в 7 населенных пунктов

Сегодня, 10:56

На Луганщине горел жилой дом

Сегодня, 10:25

В Украине повысилась минимальная зарплата

Сегодня, 09:38

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 5 тыс. человек

Сегодня, 09:10

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Вчера, 13:33

31 декабря российские террористы 4 раза обстреливали украинскую территорию - 2 российских наемника уничтожены

29-12-2018, 18:24

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции ООС

29-12-2018, 18:12

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным

Новости Украины:

Сегодня, 14:25

Горняки шахты на Донетчине объявили голодовку

Сегодня, 13:29

Гройсман: Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически

Сегодня, 12:40

В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов

Сегодня, 11:46

В ОРДО подорвали железнодорожный мост

Сегодня, 11:41

Украинцев предупреждают о метелях

Сегодня, 10:55

США могут через 2-3 месяца предоставить Украине оружие

Сегодня, 10:25

В Украине повысилась минимальная зарплата

Сегодня, 09:42

Украина готовится к суду с Россией из-за Крыма

Сегодня, 09:30

В Харькове мужчине при запуске фейерверка оторвало кисть

29-12-2018, 16:50

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

29-12-2018, 15:19

1 января в Украине повысят минимальную зарплату

29-12-2018, 13:05

В Кременчуге пьяные патрульные избили и ограбили прохожего

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 