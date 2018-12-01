» » Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Сегодня, 16:50 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", принятый Верховной радой Украины 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как отмечается, целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных мер судов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины.

"Согласно закону, прилегающая зона - это зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не больше 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый с целью предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:24

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции ООС

Сегодня, 18:12

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным

Сегодня, 16:50

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Сегодня, 15:53

С начала года Минобороны уволило и перевело около сотни офицеров

Сегодня, 15:19

1 января в Украине повысят минимальную зарплату

Сегодня, 13:24

Разведка: РФ готовится применить на оккупированном Донбассе химоружие

Сегодня, 12:57

С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями

Сегодня, 12:05

Укравтодор намерен в следующем году построить 500 новых развязок

Сегодня, 11:42

ОБСЕ зафиксировала скопление танков боевиков в Луганской области

Сегодня, 09:56

Наев обратился к жителям Донбасса: Худшее уже позади

Сегодня, 09:21

Потерь среди украинских военных с начала суток нет

Вчера, 18:30

С 1 января повысят пенсии 2 миллионам украинцев

Новости Украины:

Сегодня, 16:50

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Сегодня, 15:19

1 января в Украине повысят минимальную зарплату

Сегодня, 13:05

В Кременчуге пьяные патрульные избили и ограбили прохожего

Сегодня, 12:55

Сколько украинцев на самом деле работают за границей

Сегодня, 12:05

Укравтодор намерен в следующем году построить 500 новых развязок

Сегодня, 11:57

В 2018 году Рада приняла 158 законов

Сегодня, 11:39

Украина может открыть в Польше еще три консульства

Сегодня, 10:59

В Авдеевке возобновили водоснабжение

Сегодня, 09:54

Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Сегодня, 09:28

Синоптики спрогнозировали погоду на январь

Вчера, 18:05

Пограничники задержали 154 боевиков на Донбассе

Вчера, 16:52

Назначена дата новой встречи Лукашенко и Путина

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 