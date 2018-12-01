Президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", принятый Верховной радой Украины 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как отмечается, целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных мер судов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины.

"Согласно закону, прилегающая зона - это зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не больше 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый с целью предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.