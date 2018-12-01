С начала года Минобороны уволило и перевело около сотни офицеров

За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров. Об этом после церемонии увольнения со службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявил Степан Полторак.

"Мы определились с приоритетами в реформе Минобороны. Нам нужны те стандарты, которые приблизят нас к альянсу", - сказал он.

По его словам, реформа Министерства обороны продолжается.

"За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров", - добавил он.