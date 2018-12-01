1 января в Украине повысят минимальную зарплату

С 1 января 2019 года в Украине повысят минимальную зарплату до 4173 грн.

Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», который опубликован в издании «Голос Украины», сообщает Укринформ.

«Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 4173 гривни; в почасовом размере: с 1 января - 25,13 гривни», - говорится в документе.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года минимальная зарплата была установлена на уровне 3 723 грн. В 2017 году она составляла 3 200 грн.