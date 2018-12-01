» » С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями

С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями.

Об этом после церемонии увольнения со службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявил Степан Полторак, сообщает РБК-Украина.

"2018 был годом вызовов, угроз и открытой агрессии РФ. Был год, когда принимались очень важные и своевременные решения. Я хотел бы сказать слова благодарности нашему народу. Народ всегда помогает армии, а армия должна защитить свой народ", - сказал он.

"Это был год, когда мы продолжили реформу вооруженных сил, реформу кадрового обеспечения и кадрового состава , построением новой инфраструктуры. А также это был год формирования воина - нового, патриотического и такого, который доверяет своему командиру. Это основа и главный фактор армии, которая выполнит свой конституционный долг. Это год, когда мы должны завершить реформу. С 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями. Мы выполнили все основные мероприятия, которые предусматривались", - добавил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:24

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции ООС

Сегодня, 18:12

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным

Сегодня, 16:50

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Сегодня, 15:53

С начала года Минобороны уволило и перевело около сотни офицеров

Сегодня, 15:19

1 января в Украине повысят минимальную зарплату

Сегодня, 13:24

Разведка: РФ готовится применить на оккупированном Донбассе химоружие

Сегодня, 12:57

С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями

Сегодня, 12:05

Укравтодор намерен в следующем году построить 500 новых развязок

Сегодня, 11:42

ОБСЕ зафиксировала скопление танков боевиков в Луганской области

Сегодня, 09:56

Наев обратился к жителям Донбасса: Худшее уже позади

Сегодня, 09:21

Потерь среди украинских военных с начала суток нет

Вчера, 18:30

С 1 января повысят пенсии 2 миллионам украинцев

Новости Украины:

Сегодня, 16:50

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне

Сегодня, 15:19

1 января в Украине повысят минимальную зарплату

Сегодня, 13:05

В Кременчуге пьяные патрульные избили и ограбили прохожего

Сегодня, 12:55

Сколько украинцев на самом деле работают за границей

Сегодня, 12:05

Укравтодор намерен в следующем году построить 500 новых развязок

Сегодня, 11:57

В 2018 году Рада приняла 158 законов

Сегодня, 11:39

Украина может открыть в Польше еще три консульства

Сегодня, 10:59

В Авдеевке возобновили водоснабжение

Сегодня, 09:54

Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Сегодня, 09:28

Синоптики спрогнозировали погоду на январь

Вчера, 18:05

Пограничники задержали 154 боевиков на Донбассе

Вчера, 16:52

Назначена дата новой встречи Лукашенко и Путина

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 