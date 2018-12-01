С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями

С 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями.

Об этом после церемонии увольнения со службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявил Степан Полторак, сообщает РБК-Украина.

"2018 был годом вызовов, угроз и открытой агрессии РФ. Был год, когда принимались очень важные и своевременные решения. Я хотел бы сказать слова благодарности нашему народу. Народ всегда помогает армии, а армия должна защитить свой народ", - сказал он.

"Это был год, когда мы продолжили реформу вооруженных сил, реформу кадрового обеспечения и кадрового состава , построением новой инфраструктуры. А также это был год формирования воина - нового, патриотического и такого, который доверяет своему командиру. Это основа и главный фактор армии, которая выполнит свой конституционный долг. Это год, когда мы должны завершить реформу. С 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями. Мы выполнили все основные мероприятия, которые предусматривались", - добавил он.