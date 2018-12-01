С 1 января повысят пенсии 2 миллионам украинцев

С 1 января 2019 года будет сделан очередной перерасчет пенсий для военнослужащих. Также размер пенсии с 1 января возрастет для тех лиц, которые достигли 65-летнего возраста и имеют большой трудовой стаж. Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«С 1 января для военных пенсионеров будет сделан очередной перерасчет пенсии. Также С 1 января стартует пенсионная программа перерасчета пенсий, которая будет касаться лиц, которым исполнилось 65 лет и они имеют трудовой стаж 35 лет - для мужчин, 30 лет - для женщин. Это примерно 2 млн пенсионеров», - сказал он.

Розенко также напомнил, что повышение пенсий для других категорий граждан будет осуществлено с 1 марта 2019 года. «Самый большой перерасчет пенсий, который будет касаться около 11 млн граждан, будет сделан с 1 марта следующего года. Это будет осовременивание пенсий по новым размерам заработных плат», - рассказал вице-премьер-министр, добавив, что размер повышения пенсий составит от 15% до 40%.