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Пограничники задержали 154 боевиков на Донбассе

Сегодня, 18:05 citynews.net.ua | Напечатать

С начала года на Донбассе пограничники Донецко-Луганского регионального управления задержали 154 члены незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает ГПСУ.

Как отмечается, в 2018 году пограничники обнаружили восемь схронов оружия и боеприпасов в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники изъяли 33 единицы оружия, свыше 14 тыс. боеприпасов, 2,5 кг взрывчатки, более 5 кг наркотиков.

Также, совместно с фискальными органами, было прекращено перевозки товаров почти на 100 млн гривен, выявлено более 1 тыс. поддельных, чужих и не действительных документов, отказано в пропуске почти 7 тыс. человек.


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