Как будут работать КПВВ на Донбассе в праздничные дни

Контрольно-пропускные пункты на выезд и выезд на границе с временно неконтролируемыми территориями будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет «УНН».

«Работать КПВВ будут в штатном режиме, так как это предусмотрено графиком, утвержденным штабом ООС на зимний период, то есть с 8:00 до 17», – сказал Олег Слободян.

Чиновник сообщил, что на новогодние праздники традиционно ожидается увеличение количества людей, которые будут проходить через КПВВ, в том числе на границе с временно неподконтрольными территориями.

Чтобы обеспечить безопасность и нормальную работу КПВВ на Донбассе в праздничный период, также будет усилена охрана. «Будет увеличено количество пограничных нарядов и активизировано использование служебных собак для осмотра транспортных средств. То есть увеличение количества людей – это, соответственно, увеличение безопасности рисков, поэтому пограничники будут принимать все необходимые меры для того, чтобы эти риски минимизировать», – подчеркнул Слободян.