Лисянский рассказал о выкупе правозащитника из плена «ДНР»

Боевики группировки «ДНР» отпустили сотрудника «Восточной правозащитной группы» за вознаграждение в размере 500 евро. Об этом рассказал глава ВПГ, представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

Он рассказал о случае, когда правозащитника ВПГ задержала «комендатура» после того, как он фотографировал разрушенную больницу в Торезе. Когда именно произошел инцидент, Лисянский не уточнил.

«Человека удалось освободить за 500 евро, потому что на месте правозащитники договаривались с рядовым составом, и это был выходной день — эта информация не дошла до главарей НВФ. Если бы информация о его задержании дошла до "верхушки" НВФ, то шансы на освобождение были бы низкими», — заявил представитель омбудсвумен в интервью изданию «Остров».