Перемирие: военные будут открывать огонь в случае необходимости

Командование Объединенных сил оставляет за собой право применять в случае необходимости огневые средства во время действия нового перемирия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«С целью безопасного проведения новогодних и рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины в соответствии с договоренностями достигнутых Трехсторонней контактной группой с 00.00 часов (Киевское время) 29 декабря 2018 года командованием объединенных сил вводится бессрочный режим «тишина» на всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками», – говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что командование Объединенных сил оставляет за собой право применять дежурные огневые средства в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих и мирного населения, отражения нападения противника на позиции украинских военных, защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры, находящихся под охраной и обороной Объединенных сил с целью недопущения потерь среди личного состава, предупреждения террористических актов, попыток насильственного завладения оружием, военной техникой.