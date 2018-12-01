Украинцы смогут получить компенсацию за некачественную коммуналку

Кабмин разработал механизм проверки качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком.

Об этом сообщил на заседании правительства вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего постановления.

«Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом. Таким образом мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами», - подчеркнул Зубко.

Постановлением утверждена форма акта-претензии и механизм его удовлетворения.

Документ разработан Минрегионом и вступает в силу с 1 мая 2019 года.