В эфире радио Аристократы украинские музыканты пели для больных детей из Луганской области

В студии радио Аристократы музыканты Джамала, Laud, Laura Marti, Constantinе, RvB / Руки'в Брюки, Стишение обстоятельств и Alina Pash feat. KRUTЬ, пели песни в кровати для детей, которые по состоянию здоровья не могут встать из своих.

Все ради детей Кременецького интерната, Луганской области. Они не могут ходить, передвигаться самостоятельно. В заведении, которое состоит из цокольного и еще двух этажей, нет ни лифта, ни подъемника. Работники интерната ежедневно по несколько раз носят детей в тележках по лестнице на руках или на спине.

Музыканты призывают каждого поддержать деток и перевести любую сумму, всего в один клик на сайте Украинской Биржи Благотворительности: www.ubb.org.ua/uk/project/4621 .

Посмотреть полную трансляцию рождественского онлайн-фестиваля Bedstock Live можно на странице радио Аристократы www.facebook.com/aristocratsfm/videos/388791288559241/

Необычный музыкальный фестиваль Bedstock придумали специально к Giving Tuesday (укр.Щедрий Вівторок). В Украине Щедрий Вівторок состоялся впервые 27 ноября в 2018 году.

В общем, в фестивале Bedstock приняли участие музыканты из более 48 стран, и только в прошлом году на Giving Tuesday собрал 88000 долларов.

Посмотреть предыдущие выступления Postman, INAIA, Panivalkova, ROZHDEN, TAYANNA, YEYO. Группа «её», ТНМК, BAHROMA, KADNAY в первый Bedstock Live 27 ноября можно по ссылке: www.bit.ly/2LvN9CY