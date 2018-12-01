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Геращенко: РФ несет полную ответственность за срыв освобождения заложников

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

РФ и ее марионетки на временно оккупированной части Донбасса несут полную ответственность за срыв освобождения заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Мы делали все возможное, чтобы 27 декабря 2018 повторить прошлогодний успех и освободить других. Вина за сорванное нынешнее освобождение - полностью на РФ и их марионетках. Даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших. Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу», – отметила она.

Геращенко напомнила, что украинская сторона передавала списки удерживаемых через минскую группу, омбудсменов, МИД, представителя США Курта Волкера, президента Турции Эрдогана, церковь, нормандский формат, политсоветников президентов, дипломатов. «Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. С одним вопросом - Сенцов, другие заложники и политзаключенные», – подчеркнула она.

«Мне сегодня физически плохо, больно, что не забрали. Несмотря на все давление мира, не забрали Сенцова и Сущенко, несмотря на все наши усилия до сих пор не забрали наших с тюрем оккупированного Донецка и Луганска. Но не опускаем руки. Таков мой принцип. Хотя иногда, особенно после встреч с семьями заложников, чувствуешь такое моральное истощение, что хочется все бросить», – подытожила Геращенко.


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