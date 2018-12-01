Жители ОРЛО частично остались без воды

Подача воды прекращена в оккупированный Луганск и поселки Славяносербского района в связи с повреждением на Петровском магистральном водоводе, пишут сепаратистские СМИ.

"В связи с повреждением на Петровском магистральном водоводе Д-900 мм 27 декабря с 02.00 прекращена подача воды с Петровской насосной станции, расположенной в Украине на город Луганск. С целью обнаружения утечки специалисты проводят обследование водовода", - говорится в сообщении.

Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды на Луганск до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей. Также изменится схема водоснабжения поселков Славяносербского района, подключенных к Петровскому водозабору.

"Подача воды поселкам Славяносербского района, подключенным от Петровского водозабора, будет осуществляться в реверсном режиме из городских источников по графику, согласованному со Славяносербской районной администрацией. Во время переключения потребителей на внутреннюю схему водоснабжения могут наблюдаться перебои в подаче воды на некоторые улицы поселков Славяносербского района", - сказано в сообщении.