Синоптики предупреждают об очередном ухудшении погоды

Сегодня, 27 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Та, по данным Укргидрометцентра, в Украине временами ожидается снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура в среду ночью 4-10 мороза, ночью 0-6 мороза, днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны повышение до 3 мороза - 3 тепла.

27 декабря на дорогах Украины гололедица, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.

В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства.