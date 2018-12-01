В Министерстве по делам ветеранов работает 2 человека

В Министерстве по делам ветеранов Украины работает два человека вместо 325 необходимых. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в комментарии УНН.

«Два работника. Я и председатель совета ветеранов Владимир Лагода», — сказала она.

Министр уточнила, что председатель совета ветеранов не имеет статуса госслужащего.

«Нет, он не государственный служащий. Он председатель совета консультативно-совещательного органа (при Министерстве — ред.)», — отметила Фриз.

Она также добавила, что Министерство подаст запрос, в котором укажет, что ведомству нужно 325 работников.