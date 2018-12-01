Пограничники заявили о перемещении колонн военной техники РФ вдоль границы

Украинские пограничники зафиксировали перемещение больших колонн военной техники и личного состава вдоль границы.

Об этом заявил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "112 Украина".

Он отметил, что ситуация на границе с Россией на участке, которая является контролируемой, стабильно осуществляется пропуск лиц и транспортных средств.

"В то же время у нас есть информация о перемещении больших колонн военной техники и личного состава вдоль границы. Что касается пропуска, он осуществляется в штатном режиме, но поскольку есть риски на границе, мы будем продолжать осуществлять пропуск более тщательно", - отметил Слободян.