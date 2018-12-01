Боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 26 декабря обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов, обстреляв позиции Объединенных сил в районе Гнутово на Мариупольском направлении. Также под огонь противника попали военные в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески (Донецкое направление).

"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в штабе.