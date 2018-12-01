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Боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 08:59 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 26 декабря обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов, обстреляв позиции Объединенных сил в районе Гнутово на Мариупольском направлении. Также под огонь противника попали военные в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески (Донецкое направление).

"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в штабе.

По данным разведки, 26 декабря двух боевиков уничтожили, еще один был ранен. С утра противник открыл огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на Мариупольском направлении.


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