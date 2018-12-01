СБУ перекрыла нелегальный канал продажи взрывчатки из ООС

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством военной прокуратуры предупредили сбыт взрывчатого вещества пластид, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения операции объединенных сил, взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества.

Правоохранители задержали «торговца» на рабочем месте при попытке продажи четырех килограммов пластида за двести тысяч гривен.

Сейчас в рамках открытого раньше ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту средств поражения.