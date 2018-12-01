Жители Луганщины исправно платят транспортный налог

2 миллиона 698 тысяч гривен транспортного налога поступило в течение января - ноября 2018 года в местные бюджеты, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

При этом, за 11 месяцев текущего года 1 миллион 668 тысяч гривен перечислили владельцы легковых автомобилей - юридические лица.

На основании имеющейся налоговой информации, в частности сведений, необходимых для расчета транспортного налога, полученных от Главного сервисного центра МВД Украины, в текущем году владельцами легковых автомобилей - объектов налогообложения является 45 физических лиц, в собственности которых находится 51 объект налогообложения.

По данным деклараций, представленных 64 плательщиками транспортного налога - юридическими лицами, задекларировано 76 транспортных средств, подлежащих налогообложению. Сумма транспортного налога по этим транспортным средствам составляет 1 миллион 747 тысяч гривен.

Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года.