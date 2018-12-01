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За год ВСУ получили более 2,5 тысячи единиц высокоточного вооружения

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

В 2018 году предприятия «Укроборонпрома» передали украинским силовым структурам более 2500 единиц высокоточного вооружения, сообщает пресс-служба госконцерна.

«Это стало возможным благодаря новейшим производственным линиям с высокоточными станками, которые, согласно государственной программе, устанавливаются на предприятиях кластера высокоточного вооружения и боеприпасов «Укроборонпрома», – говорится в сообщении.

Так, одним из ключевых предприятий в этой сфере является Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», которое разработало и серийно производит высокоточные ракетные комплексы «Стугна-П», «Корсар» и «Барьер». Сотни этих комплексов с тысячами ракет к ним уже переданы в войска. И именно это оружие способно не только сдержать, но и успешно уничтожить бронетанковые группировки агрессора и огневые точки противника.

Переносной противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также - малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных  объектов и вертолетов. Дальность стрельбы - до 5 км. Наведение осуществляется лазерным лучом.

Легкий переносной ракетный комплекс «Корсар» позволяет эффективно уничтожать вражеские цели на расстоянии до 2,5 км - аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin. Наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча.

Конструкторам ГККБ «Луч» также принадлежит одна из передовых разработок – «Ольха». Это высокоточное оружие еще в мае прошло заключительные огневые испытания. К ее созданию привлечены около полутора десятков предприятий ГК «Укроборонпром» и ряд других производителей оборонно-промышленной продукции. Однако, одна из особенностей «Ольхи» в том, что она полностью сконструирована из украинских комплектующих.

Также сообщается, что ГП «Научно-производственный комплекс «Прогресс» в этом году завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением высокоточного 152-мм снаряда «Квітник». Этот боеприпас на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Такую точность гарантирует лазерное наведение на цель, которое может осуществляться с беспилотника или корректировщиклм. Снаряд может уничтожить наиболее защищены цели: командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное. Использование такого «умного» оружия позволяет наносить точные удары по противнику, который прикрывается гражданскими объектами.

«Квітник» принят на вооружение Вооруженных сил Украины еще в 2012 году, однако с этого времени масштабных заказов на него не было. После начала российской агрессии в 2014 году встал вопрос о необходимости замены российских комплектующих. Сейчас эта задача выполнена на 100% - ни одной детали производства РФ в снаряде нет.


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