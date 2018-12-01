В Украине прекращено военное положение

Военное положение в Украине прекращено.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО.

По словам Порошенко, решение о прекращении правового режима военного положения основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в стране, пишет РБК-Украина.

"В 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась. ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки, и в районе Луганска найдены подтянутые системы "Град", увеличено количество артиллерии (РФ на границе, - ред.), не отведены танки, не уменьшилось военное присутствие РФ в Азовском море, и количество личного состава не отведено. Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских Вооруженных сил", - заявил глава государства