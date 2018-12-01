Два населенных пункта в ОРЛО временно останутся без воды

"Лугансквода" в связи с ремонтом на магистральном водоводе до 27 декабря сократит подачу воды в Кадиевку (Стаханов) и прекратит водоснабжение Голубовска (Кировска), пишут сепаратистские СМИ.

"Специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" планируют провести неотложные ремонтно-восстановительные работы на Крымском магистральном водоводе Д – 900 мм. В связи с этим 25 декабря с 22.00 будет сокращена на 40% подача воды потребителям в городе Стаханове и прекращено водоснабжение города Кировска", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время вхождения в нормальный режим водоснабжения указанных населенных пунктов – до 17.00 27 декабря.