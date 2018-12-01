Украина призвала Евросоюз ввести новые санкции против России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Евросоюз ввести новые санкции против Москвы из-за задержания трех украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива в конце ноября.

Об этом она сообщила в интервью Financial Times, передает «РБК».

По словам Климпуш-Цинцадзе, Россия пытается разрушить единство ЕС, углубляя раскол среди европейских стран.

«Не все политические элиты Европы осознают глубину амбиций России», - пояснила вице-премьер, напомнив про нескольких итальянских и австрийских политиков, выступавших за снятие санкций с Москвы.

Она также призвала НАТО увеличить присутствие своих сил в Черном море.