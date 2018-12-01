Красный Крест продолжит работу в оккупированных Луганске и Донецке

Глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиман опроверг слухи о закрытии офисов Представительства Международного Комитета Красного Креста в Донецке и Луганске в 2019 году.

Об этом он рассказал в эфире «Громадського радио».

«Это ложные слухи. Мы на следующий год планируем больший бюджет, следовательно работаем интенсивно, и совсем не планируем закрывать что-либо в Донецке и Луганске», - сказал Эшлиман.

По его словам, в следующем году Красный Крест планирует расширить свою деятельность на Донбассе.

«В 2018 наша деятельность там (на Донбассе - ред.) - девятая по размаху из числа операций Красного Креста во всем мире. И такое же место в ней будет в следующем году. Мы планируем увеличить наш бюджет на 2019 примерно на десять процентов», - рассказал он.

В аннексированном Севастополе украинская делегация Красного Креста прекратила работу. Сейчас там работает российское представительство организации.