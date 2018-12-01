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Боевики «ЛНР» отказались от видеоконференции по обмену заложниками

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики ОРДЛО отказались от предложения украинской стороны провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы по вопросу обмена заложниками, сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Она напомнила, что украинская сторона в ТКГ предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников. Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества.

«До сих пор мы не получили никакого ответа от РФ и представителей ОРДО. К сожалению, констатируем, что ожидали более активной и конструктивной позиции и от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Т. Фриша. Он предложил провести конференцию 29, а не 27 (мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов)», - написала она в Facebook.

А представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции и назвали инициативы Украины и освобождения заложников «пиар-акцией».

«Понимаю, что марионеткам Кремля все инициативы Украины Кремль приказывает называть «пиар-акцией», но для 150 человек, которые сегодня находятся в тюрьме РФ, Украины и на временно оккупированных украинских территориях Донбасса, для их семей 5 января могло бы стать самым счастливым днем. Вряд ли задержанные и их семьи считают предложения по освобождению пиаром», - заявила Геращенко.

Она отметила, что РФ и ее представители все эти годы не дали ни одного письменного ответа на украинские предложения.

«Только устно отвечают на группе, «нас там нет» и это «гражданская вайна». Понимаю, почему они не дают письменных ответов – не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение минских соглашений», - подчеркнула представитель Украины.


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