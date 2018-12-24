Папа Римский попросил мира для Украины

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

В 2018 году тема братства была главной в рождественском послании Папы Римского.

Помимо Украины, Папа Римский попросил мира для Сирии, Йемена, Венесуэлы, Никарагуа, а также завершения конфликтов в Африке и на Корейском полуострове.

"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан", - отметил понтифик.

Отметим, сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают светлый праздник Рождества Христова.