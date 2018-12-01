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В РФ признали использование рабского труда в тюрьме, где сидела участница Pussy Riot

Сегодня, 13:42 citynews.net.ua | Напечатать

Федеральная служба России по исполнению наказаний передала в Следственный комитет материалы, в которых признает использование рабского труда осужденных женщин в ИК-14 в Мордовии. Именно в этой колонии с 2013 году отбывала двухлетний срок заключения участница арт-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, пишет Радио Свобода.

Как пояснил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, рабский труд заключалась в том, что «осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя «левые» заказы». Оказались эти нарушения якобы только в ходе «внезапной проверки», которая была проведена после того, как бывшая заключенная этой колонии подала в ФСИН жалобу о невыносимый режим принудительного труда в учреждении.

«Эта информация полностью подтвердилась, - сказал Максименко. - Сегодня по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей».

Толоконникова ранее неоднократно подавала жалобы на содержание в ИК-14, в том числе заявляла о принудительном труде и многократное превышение времени работы, а также о том, что руководство колонии пригрозило ей убийством за протест против нарушений прав заключенных. Но в 2013 году ФСИН никаких нарушений в ИК не обнаружила.

17 июля 2018 ЕСПЧ присудил компенсацию трем участницам Pussy Riot, которые были осуждены за акцию в храме Христа Спасителя, и обязал Россию компенсировать им судебные расходы.


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