УПЦ МП обратится в КС из-за закона о переименовании

Украинская православная церковь Московского патриархата инициирует обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.

Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

«Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к Президенту Украины – применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Кроме этого, так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», - заявил он.

Представитель УПЦ МП утверждает, что принятый закон нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к УПЦ МП. Кроме этого, по его словам, он не соответствует Конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяла наше государство, отраженные в таких основополагающих документах как, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

«Хотел бы подчеркнуть, что любые попытки со стороны государства заставить церковь изменить свое название являются незаконными, даже если это делается путем принятия соответствующих законов. И расцениваются с точки зрения международного права как вмешательство во внутренние дела религиозной группы. Кроме этого, решение об изменении названия Украинской православной церкви принимается ее руководящим органом - Собором УПЦ, а не Верховной Радой Украины. Поэтому даже если этот закон вступит в силу, это не будет означать, что Украинская Православная Церковь и ее учреждения автоматически лишаются своих названий», - заявил Бахов.