Прифронтовая Катериновка на Луганщине - обесточена

Прифронтовая Катериновка на Луганщине - обесточенаСегодня, 14:37
Село Катериновка, находящееся на линии разграничения в Луганской области, 24 декабря оказалось полностью без электроснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.
Всего в результате аварийного обесточивания без электроэнергии 303 бытовых потребителя в самой Катериновке, обесточены 5 подстанций ЛЭО и 1 абонентская подстанция, обслуживающая насосную станцию местной шахты «Золотое».
Информация об аварийном обесточивании поступила сегодня в 8:45.
Возможной причиной аварийного обесточивания является вражеский обстрел, который по сообщениям местного населения, продолжался с 20 до 21 часа 23 декабря