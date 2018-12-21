Прифронтовая Катериновка на Луганщине - обесточена

Село Катериновка, находящееся на линии разграничения в Луганской области, 24 декабря оказалось полностью без электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Всего в результате аварийного обесточивания без электроэнергии 303 бытовых потребителя в самой Катериновке, обесточены 5 подстанций ЛЭО и 1 абонентская подстанция, обслуживающая насосную станцию ​​местной шахты «Золотое».

Информация об аварийном обесточивании поступила сегодня в 8:45.

Возможной причиной аварийного обесточивания является вражеский обстрел, который по сообщениям местного населения, продолжался с 20 до 21 часа 23 декабря