С начала действия военного положения в Украину не пропустили более 1,5 тыс. россиян

По состоянию на понедельник, 24 декабря, с начала действия военного положения в Украину не пропустили более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил спикер государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет РБК-Украина.

"С начала введения военного положения пограничники вынесли 1560 отказов для граждан РФ в пересечении границы Украины", - сообщил Слободян.

По его словам, такие отказы фиксировались по всем пунктам пропуска на государственной границе.

Напомним, ранее сообщалось, что от начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину свыше 1020 человек.