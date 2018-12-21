КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Утром 24 декабря все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Согласно сообщению, накануне через КПВВ последовало 33,5 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств: «Майорское» - 7635 человек и 965 транспортных средств; «Марьинка» - 7875 человек и 1420 транспортных средств; «Новотроицкое» - 6755 человек и 1345 транспортных средств; «Гнутово» - 3135 человек и 775 транспортных средств; «Станица Луганская» - 8130 человек.

Утром 24 декабря на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 40/40; «Марьинка» - 20/60; «Новотроицкое» - 70/70; «Гнутово» - 20/25.

Сообщается также, что на КПВВ «Новотроицкое» 23 декабря военнослужащие Донецкого погранотряда в автомобиле «Audi», на котором гражданин Украины направлялся на временно оккупированную территорию Украины, нашли спрятанные медикаменты. Всего в багажном отделении находилось 36 наименований медицинских препаратов стоимостью около 27,7 тыс. гривен. Товар изъят работниками ГФС для принятия правового решения.

Кроме того, пограничники Краматорского отряда на КПВВ «Майорское» зафиксировали один случай предложение взятки гражданкой Украины за беспрепятственное пересечение линии соприкосновения без необходимых документов. Гражданка передана сотрудникам Нацполиции. Правоохранителям сообщено об обнаружении в отношении указанной особы признаков уголовного правонарушения.