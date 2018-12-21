График работы КПВВ на Донбассе на период праздников не изменится

Контрольные пункты вьезда-выезда на линии разграничения на период праздников будут работать без изменений. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются согласно зимнему графику с 08.00 до 17.00, такой режим работы будет неизменным в течение всего периода новогодне-рождественских праздников.

"Достоверную информацию о функционировании гуманитарных дорожных коридоров и работу КПВВ стоит получать только на официальном сайте Госпогранслужбы Украины и страницах операции Объединенных сил и Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ в сети Facebook. Любая информация относительно закрытия КПВВ в новогодне-рождественские праздники является недостоверной и фейковой", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что учитывая опасность, которая исходит от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиям, пограничниками из состава Объединенных сил обеспечен должный уровень безопасности для граждан в рамках гуманитарных дорожных коридоров.