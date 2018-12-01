На Луганщине осудили водителя, который нелегально перевозил людей в Россию

В Луганской области водителя, который нелегально перевозил жителей временно неподконтрольной территории вне официальных пунктов в Россию, приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 человек на собственном микроавтобусе перевозил людей в поселке Марковка вне официальных пунктов пропуска через государственную границу.

«Без соответствующих документов водитель организовывал незаконные пассажирские перевозки через международный пункт пропуска Изварино, пересечение которого сейчас временно прекращено Украиной. Несмотря на запрет общественно-политических отношений со страной-агрессором, таким образом человек зарабатывал на жизнь», - говорится в сообщении.

Незаконные действия гражданина были приостановлены военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. В связи с чем, между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Марковского районного суда Луганской области злоумышленник признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, и приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок сроком на один год.

Кроме того, семь пассажиров, направлявшихся вместе с обвиняемым по указанному маршруту, привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение государственной границы) и применено административное взыскание в размере 8 тысяч 500 гривен с каждого.