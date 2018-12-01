Оккупанты испытывают на Донбассе новые образцы вооружения

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для испытаний новейших российских образцов вооружения.

В частности, с начала декабря с территории РФ завезено несколько партий экспериментальных беспилотных летательных аппаратов и прибыло более десяти российских специалистов для исследования их эффективности при применении в боевых условиях. В то же время в составе отдельных подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ были сформированы специальные группы и начата их подготовка по вопросам управления беспилотными летательными аппаратами.

По информации ГУР, 19 декабря одной из указанных групп под руководством прибывших из России разработчиков беспилотных летательных аппаратов исследовалась эффективность их применения, в т.ч. по прицельному сбросу средств поражения на объекты, расположенные в населенных пунктах. Цель этих позорных террористических действий оккупантов - традиционно переложить вину за обстрелы населенных пунктов российско-оккупационными войсками на наши подразделения Объединенных сил.