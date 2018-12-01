Бюджетные деньги на ремонт дорог распределяется между областями Украины пропорционально в зависимости от количества и продолжительности дорог в этих регионах. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству.

Говоря о средствах, выделенных на Донецкую область, он отметил, что ее часть неподконтрольна правительству. «А так бюджет был бы намного больше», – добавил Гройсман.

При этом премьер-министр отметил, что строительство многих дорог в Украине финансируется как отдельные проекты. «Только в следующем году дорога "Запорожье – Мариуполь" – это отдельные средства, которые тоже можно добавить в Донецкую область», – сказал Гройсман.