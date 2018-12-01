В частном доме в Рубежном полиция изъяла арсенал боеприпасов

Полицейские изъяли взрывчатку и арсенал боеприпасов в ходе санкционированного обыска квартиры жителя Рубежного. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли: 18 гранат (РГД-5, Ф-1, РГН), тротиловые шашки общим весом около 1500 грамм, два осколочных корпуса к противопехотным минам ПОМ-2, две сигнальные мины, шесть сигнальных патронов. Кроме того, были изъяты: электродетонатор ЭДП, минный взрыватель МД-2, две зажигательные трубки ЗТП-50, переработанная зажигательная трубка ЗТП-50, пять взрывных механизмов к взрывателям МУВ, три накольных механизма к запальным трубкам ЗТП и около 1100 патронов различного калибра.

Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ.

Как пояснили в полиции, "установлено, что изъятые боеприпасы принадлежат зятю хозяина дома, который собрал арсенал во время прохождения военной службы в рядах ВС Украины в зоне проведения антитеррористической операции".