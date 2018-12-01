Оккупанты продолжают запугивать жителей ОРДЛО

По данным группы "Информационное сопротивление", одновременно в «ДНР» и «ЛНР», в контролируемых оккупационной администрацией СМИ, продолжается массированная информационная кампания по созданию ажиотажа вокруг «ожидаемого масштабного наступления ВСУ» (не смотря на то, что ранее «назначенного» роспропагандой на 14 декабря наступления ВСУ, естественно, не произошло).

Обращает внимание тот факт, то данная информоперация сопровождается проведением ряда мероприятий в частях и подразделениях оккупационных войск (прежде всего, в составе «1 АК ДНР» - он же ОК «Донецк»).

Так, передовые подразделения 9-го омсп (Новоазовск), 5-й и 1-омсбр, частично 3-й омсбр (Горловка) приведены в полную боевую готовность, а на отдельных участках произведено существенное наращивание сил и средств. Созданные и обкатанные в предыдущие периоды «дежурные» силы и средства выдвинуты на передовые позиции (это же касается и артиллерийских средств)