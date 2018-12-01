На Луганщине судят наркоторговца

Прокуратурой Луганской области ведется руководство расследования уголовного производства в отношении 31-летнего гражданина Украины за перевозку наркотиков.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в июле 2018 года житель Лисичанска, намереваясь сбыть на территории Российской Федерации особо опасные наркотические средства, прибыл на собственном автомобиле в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Танюшовка-Ровеньки".

С целью сокрытия от таможенного контроля наркотических средств обвиняемый разместил их в тайнике, сконструированном в топливном баке автомобиля, и пытался выехать в РФ для дальнейшего сбыта.

При прохождении таможенного контроля сотрудниками таможенного поста "Танюшовка" Луганской таможни Государственной фискальной службы и Луганского пограничного отряда выявлено и изъято особо опасные наркотические средства общей массой около 1 килограмма.

Санкция ч. 3 ст. 305 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет санкция ч. 3 ст. 307 УК Украины - от 9 до 12 лет лишения свободы.